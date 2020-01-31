Взятка

Средний размер взятки на Северном Кавказе в 2019 году составил 245 тыс. рублей

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Около 250 фактов получения взяток задокументировали полицейские в Северо-Кавказском федеральном округе за 2019 год. Средний размер незаконного гонорара составил почти 250 тыс. рублей.

Об этом сообщил начальник главного управления МВД России по СКФО Сергей Бачурин на пресс-конференции по итогам работы ведомства за минувший год.

«Продолжают выявляться коррупционные преступления, совершаемые чиновниками различных эшелонов власти. Задокументировано 244 факта получения взяток, средняя сумма составила 245 тыс. рублей», — цитирует Бачурина «Интерфакс-Юг».

Всего, по данным генерал-полковника полиции, в прошлом году на территории округа органами внутренних дел было выявлено 1 тыс. 846 коррупционных преступлений, из них 1 тыс. 68 относятся к тяжким и особо тяжким. К уголовной ответственности привлечено более тысячи человек.

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