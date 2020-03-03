Статистика

Среди субъектов России Ингушетия в лидерах по низкой смертности

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Перинатальный центр Ингушетии

В республиках Северного Кавказа регистрируется самый низкий в стране уровень смертности населения. Соответствующие данные за 2019 год приводит Росстат.

Наиболее низкий уровень смертности по итогам прошлого года зарегистрирован в Ингушетии — два человека на одну тысячу населения.

В целом по России убыль населения в 2019 году показала рекорд за последние одиннадцать лет, отмечает «МК — Ставрополь».

При этом наиболее высокий в стране уровень смертности зафиксирован в Псковской, Новгородской и Тверской областях (16,9, 16,4 и 16,3 умерших на одну тысячу населения).

Возросший показатель убыли населения эксперты объяснили, прежде всего, повсеместным падением рождаемости. Между тем, республики Северного Кавказа отличаются иной тенденцией: здесь рождаемость все еще показывает рост, говорится в сообщении.

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