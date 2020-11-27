Среди школьников Ингушетии прошла олимпиада по истории российского предпринимательства

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В рамках всероссийского проекта «История российского предпринимательства» 26 ноября на базе СОШ № 15 города Назрани состоялась региональная олимпиада среди учащихся старших классов, сообщили газете «Ингушетия» в общественной организации «Деловая Россия».

Организатором мероприятия стали Ингушское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в лице её председателя Юсупа Погорова и Министерство науки и образования республики. В олимпиаде участвовали представители почти всех образовательных учреждений региона.

«Мы рады приветствовать вас на этой встрече и надеемся, что вы проявите большой интерес к истории возникновения бизнес-сообщества. Если вы будете упорно учиться и работать, вы сможете стать полноправными участниками деловых кругов региона и страны», — напутствовал участников мероприятия Юсуп Погоров.

По мнению руководителя «Деловой России», изучение предпринимательства формирует положительное отношение к современному бизнесу, который продолжает быть в обществе ключевой созидательной силой.

«Дети смогли соприкоснуться с историей основания бизнеса, а также проявить свои интеллектуальные способности в этой области», — подытожил он основной результат олимпиады.

Как отметил Юсуп Погоров, дети с воодушевлением отнеслись к олимпиаде и это качественно отразилось на их участии. Шестеро учеников стали победителями олимпиады и получили ценные призы от организаторов, а также сертификаты на прохождение онлайн-курсов по бизнес-тематике в Институте бизнеса университета «Синергия».

«В дальнейшем такие же встречи будут проводится и во всех высших учебных заведениях республики, чтобы молодые люди ещё больше имели возможность узнать азы предпринимательства», — заключил председатель «Деловой России».

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