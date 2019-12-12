Конкурс

Среди общеобразовательных школ одного из районов Ингушетии будет проведён конкурс «Мы — будущие избиратели»

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Территориальная избирательная комиссия Малгобекского района 14 декабря текущего года проводит конкурс: «Мы — будущие избиратели» среди команд 10-11 классов общеобразовательных школ Малгобекского района.

По информации организаторов мероприятия, в конкурсе будут принимать участие по шесть человек от каждой команды (одна команда от одной школы).

Конкурс будет проходить в актовом зале администрации Малгобекского района. Начало проведения — 14:00 (регистрация участников конкурса в 13:30).

Победители конкурса будут награждены дипломами и подарками территориальной избирательной комиссии Малгобекского района.

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