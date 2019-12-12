По информации организаторов мероприятия, в конкурсе будут принимать участие по шесть человек от каждой команды (одна команда от одной школы).

Конкурс будет проходить в актовом зале администрации Малгобекского района. Начало проведения — 14:00 (регистрация участников конкурса в 13:30).

Победители конкурса будут награждены дипломами и подарками территориальной избирательной комиссии Малгобекского района.