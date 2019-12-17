Спортсмены спортклуба «Ади Ахмад» стали первыми на республиканском турнире по греко-римской борьбе в городе Сунжа
На открытом республиканском турнире по греко-римской борьбе, который проходил в городе Сунжа, спортсмены спортклуба «Ади Ахмад» завоевали 4 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей.
По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, победителями стали Мурад Калиматов (38 кг), Мяхди Дзейтов (44 кг), Ахмед Яндиев (62 кг) и Ибрагим Мейриев (48 кг). «Серебро» в активе у Ансара Хамхоева (68 кг) и Ислама Гандарова (32 кг).
Бронзовые медали у Мурада Яндиева (32 кг), Ибрагима Гаракоева (41 кг), Магомеда Сейнароева (41 кг), Имана Вышегурова и Вахи Ханиева (85 кг).
В общекомандном зачете сборная «Ади Ахмад» стала первой.