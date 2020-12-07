Спортсмены школы борьбы сельского поселения Долаково успешно выступили на Всероссийском юношеском турнире

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», юные борцы выступали под руководством тренера Юсуфа Аксагова, соревнования проходили в Ставрополе.

Абдуллах Гелисханов занял первое место в весовой категории до 80 кг. Ахмедхан Сакалов — первое место в весовой категории до 92 кг.