Спортсмены школы борьбы сельского поселения Долаково успешно выступили на Всероссийском юношеском турнире
Спортсмены школы борьбы сельского поселения Долаково стали победителями открытого Всероссийского юношеского турнира по вольной борьбе «Дружба».
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», юные борцы выступали под руководством тренера Юсуфа Аксагова, соревнования проходили в Ставрополе.
Абдуллах Гелисханов занял первое место в весовой категории до 80 кг. Ахмедхан Сакалов — первое место в весовой категории до 92 кг.