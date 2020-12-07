Борьба

Спортсмены школы борьбы сельского поселения Долаково успешно выступили на Всероссийском юношеском турнире

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Спортсмены школы борьбы сельского поселения Долаково стали победителями открытого Всероссийского юношеского турнира по вольной борьбе «Дружба».

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», юные борцы выступали под руководством тренера Юсуфа Аксагова, соревнования проходили в Ставрополе.

Абдуллах Гелисханов занял первое место в весовой категории до 80 кг. Ахмедхан Сакалов — первое место в весовой категории до 92 кг.

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