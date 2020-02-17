Спортсмены из клуба «Горец» завоевали 12 наград на турнире по всестилевому карате в Нальчике

«Победителями соревнований стали Хизир Кузьгов (30 кг), Абубакар Чапанов (36 кг) и Адам Чапанов (45 кг)», — сказал он.

«Серебряные медали завоевали Азраил Цыздоев (26 кг), Муслим Малороев (29 кг), Хамзат Точиев (36 кг), Рамазан Кузигов (39 кг), Хамзат Чапанов (54 кг), Илез Чапанов (60 кг) и Бембулат Беков (68 кг)», — добавил наставник юных бойцов.

По информации Катиева, «бронзы» удостоились Абдул-Малик Гомкартиев (25 кг) и Мухаммад-Солях Джанхотов (48 кг).

Кроме того, один из спортсменов клуба — Хизир Кузьгов, получил специальный приз в номинации «Лучший боец турнира».

Отметим, что межрегиональный турнир «Открытый Кубок Федераций» по правилам всестилевого карате проходил в столице Кабардино-Бакарии с 15 по 16 февраля. За главный приз соревнований боролись 13 команд, представлявших разные школы полноконтактных единоборств, со всего Северного Каказа. В личном зачете было разыграно в общей сложности 30 комплектов наград. В командном же зачете, завоевав 3 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовых медали, третьими стали ингушские каратисты. На втором месте их коллеги из Кабардино-Балкарии. Ну а главный кубок завоевала Федерация кудо КБР.