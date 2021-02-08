Спортсмены из Ингушетии заняли призовые места на III Евразийских студенческих играх боевых искусств в Уфе

Ингушетию на соревнованиях представила сборная команда республики по всестилевому карате. Официальный представитель в регионе Федерации комбат самооборона РФ — Рассумов Исмаил, руководитель Федерации по всестилевому карате Шаухалов — Абдул-Азит и старший тренер республики по встестилевому карате — Джандигов Батыр.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, по итогам упорной двухдневной борьбы ингушские спортсмены заняли призовые места. Золотыми медалистами стали Боков Ислам, Барахоев Ибрагим, Цечоев Магомед, Тумгоев Хамзат, Шаухалов Илез, Цечоев Давид, Накостхоев Ибрагим и Евлоев Хасан.

Серебряные медали завоевали Аушев Ибрагим, Касиев Алихан и Цечоев Магомед. Обладателями бронзовых наград стали Нальгиев Магомед-Саид, Аушев Хамзат, Джандигов Исмаил и Плиев Ислам.