Каратэ

Спортсмены из Ингушетии заняли призовые места на III Евразийских студенческих играх боевых искусств в Уфе

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Ингушские спортсмены успешно выступили на III Евразийских студенческих играх боевых искусств в Уфе.

Ингушетию на соревнованиях представила сборная команда республики по всестилевому карате. Официальный представитель в регионе Федерации комбат самооборона РФ — Рассумов Исмаил, руководитель Федерации по всестилевому карате Шаухалов — Абдул-Азит и старший тренер республики по встестилевому карате — Джандигов Батыр.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, по итогам упорной двухдневной борьбы ингушские спортсмены заняли призовые места. Золотыми медалистами стали Боков Ислам, Барахоев Ибрагим, Цечоев Магомед, Тумгоев Хамзат, Шаухалов Илез, Цечоев Давид, Накостхоев Ибрагим и Евлоев Хасан.

Серебряные медали завоевали Аушев Ибрагим, Касиев Алихан и Цечоев Магомед. Обладателями бронзовых наград стали Нальгиев Магомед-Саид, Аушев Хамзат, Джандигов Исмаил и Плиев Ислам.

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