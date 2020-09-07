Спортсмены из Ингушетии стали призерами чемпионата России по кикбоксингу

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, чемпионат России по кикбоксингу проходил в Ульяновске и собрал 500 спортсменов из 40 субъектов России, которые боролись за право войти в состав сборной страны.

Бронзовыми призерами чемпионата России по кикбоксингу стали ингушские спортсмены Ислам Муталиев (тренер Адам Тутаев), Адам Алиев, который выполнил норматив мастера спорта России (тренер Ислам Евлоев), Хаваж Олигов (тренер Руслан Арсаев) и Хамзат Мерешков (тренер Руслан Арсаев).

Серебряным финалистом чемпионата России в дисциплине фулл-контакт стал воспитанник спортивного клуба «Сурхо» Ислам Баркинхоев (тренер Ваха Баркинхоев).