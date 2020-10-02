Спортсмены Ингушетии завоевали семь медалей на первенстве России по грэпплингу в Московской области
Спортсмены Ингушетии завоевали семь медалей на первенстве России по грэпплингу, которое проходило в городе Наро-Фоминске Московской области 1 и 2 октября.
Порядка 300 спортсменов из различных регионов России боролись в двух дисциплинах — «грэпплинг» и «грэпплинг-ги».
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, республиканская школа грэпплинга достойно представила себя на данных стартах.
Победителями стали Ислам Янарсанов (84 кг), Дени Цомаев (53 кг) и Умар Сапралиев (50 кг). Обладателями серебряных медалей стали Тамерлан Дзауров (66 кг) и Хадис Парагульгов (34 кг). Также копилку наград сборной республики пополнили двумя бронзовыми медалями Хасан Саламов в весовой категории до 50 кг и Хусен Саламов в весе до 59 кг.
Обладатели золотых и серебряных медалей получили право на участие в первенстве мира в следующем году.