Грэпплинг

Спортсмены Ингушетии завоевали семь медалей на первенстве России по грэпплингу в Московской области

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Спортсмены Ингушетии завоевали семь медалей на первенстве России по грэпплингу, которое проходило в городе Наро-Фоминске Московской области 1 и 2 октября.

Порядка 300 спортсменов из различных регионов России боролись в двух дисциплинах — «грэпплинг» и «грэпплинг-ги».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, республиканская школа грэпплинга достойно представила себя на данных стартах.

Победителями стали Ислам Янарсанов (84 кг), Дени Цомаев (53 кг) и Умар Сапралиев (50 кг). Обладателями серебряных медалей стали Тамерлан Дзауров (66 кг) и Хадис Парагульгов (34 кг). Также копилку наград сборной республики пополнили двумя бронзовыми медалями Хасан Саламов в весовой категории до 50 кг и Хусен Саламов в весе до 59 кг.

Обладатели золотых и серебряных медалей получили право на участие в первенстве мира в следующем году.

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