Спортсмены Ингушетии посвятят восхождение на Столовую гору Дню медицинского работника

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21 июня, в воскресенье, ингушские спортсмены совершат восхождение на Столовую гору, которое посвятят Дню медицинского работника.

На вершине горы участники восхождения поздравят и поблагодарят главных героев борьбы с пандемией, находящихся в группе риска — медицинских работников Республики Ингушетия.

Свою мини-экспедицию ребята начнут от горного села Бейни. Пресс-служба Минспорта региона отметила, что главным организатором и родоначальником идеи данной акции выступает меценат Башир Куштов.

«Все планируется провести на высшем уровне. В субботу вечером участники восхождения прибудут на усадьбу Башира Куштова в Джейрахском районе, где проведут ночь, а ранним утром от мечети сельского поселения Бейни начнут восхождение. Огромная благодарность Баширу Куштову, который организовал такое полезное и нужное мероприятие. После спуска со Столовой горы участников акции ждет интересная программа на территории усадьбы», — рассказал советник министра спорта Ингушетии, президент спортклуба «Кушт» Магомед Мусаев.

Для справки: высота горы около 3000 метров над уровнем моря. Своим названием Столовая гора обязана форме, которая напоминает большой плоский стол, укрытый «скатертью» из травы. Ингушское название горы — Мят-лоам.

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