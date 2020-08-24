Спортсмен из Назрани Магомед Сейтиев стал серебряным призером чемпионата России по тяжелой атлетике
Представитель специализированной школы тяжелой атлетики «Динамо» города Назрань Магомед Сейтиев стал серебряным призером чемпионата России по тяжелой атлетике в Грозном.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, Сейтиев занял второе место в весовой категории 102 кг, набрав в двоеборье 364 кг (161 кг рывок + 203 кг толчок).
На соревнованиях ингушского спортсмена поддерживали президент Федерации тяжелой атлетики Ингушетии Екуп Евлоев и старший тренер сборной республики по тяжелой атлетике Багаудин Мальсагов.