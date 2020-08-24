Тяжелая атлетика

Спортсмен из Назрани Магомед Сейтиев стал серебряным призером чемпионата России по тяжелой атлетике

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Представитель специализированной школы тяжелой атлетики «Динамо» города Назрань Магомед Сейтиев стал серебряным призером чемпионата России по тяжелой атлетике в Грозном.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, Сейтиев занял второе место в весовой категории 102 кг, набрав в двоеборье 364 кг (161 кг рывок + 203 кг толчок).

На соревнованиях ингушского спортсмена поддерживали президент Федерации тяжелой атлетики Ингушетии Екуп Евлоев и старший тренер сборной республики по тяжелой атлетике Багаудин Мальсагов.

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