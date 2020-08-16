Бокс

Спортсмен из Ингушетии стал призером чемпионата Москвы по боксу

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Ингушский спортсмен Ислам Баркинхоев стал бронзовым призером чемпионата Москвы по боксу среди мужчин и женщин, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Федерации бокса России.

«Ислам Баркинхоев стал бронзовым призером чемпионата города Москвы по боксу среди взрослых в весовой категории до 69 кг», — сказал собеседник.

Отметим, что чемпионат Москвы по боксу среди мужчин (2001–1980 г. р.) и женщин (2001–1980 г. р.) проходил в ГБУ «МГФСО» Москомспорта СК «Измайлово» с 10 по 15 августа.

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