Спортсмен из Ингушетии стал призером чемпионата Москвы по боксу

«Ислам Баркинхоев стал бронзовым призером чемпионата города Москвы по боксу среди взрослых в весовой категории до 69 кг», — сказал собеседник.

Отметим, что чемпионат Москвы по боксу среди мужчин (2001–1980 г. р.) и женщин (2001–1980 г. р.) проходил в ГБУ «МГФСО» Москомспорта СК «Измайлово» с 10 по 15 августа.