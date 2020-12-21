Спортивный клуб «Кушт» подводит итоги уходящего года
Подводя итоги уходящего года, спортклуб «Кушт» особо отметил своё успешное участие во всероссийских соревнованиях, первенстве страны, межрегиональных турнирах.
Представители спортклуба «Кушт», несмотря на отмену и перенос турниров из-за пандемии, смогли принять участие в соревнованиях, завоевав высокие награды, среди которых медали высшего достоинства.
В завершение года в актив копилки клуба были записаны «золото» и «серебро» первенства страны по вольной борьбе, «золото» и «бронза» с всероссийских соревнований и два «золота» с городского турнира по вольной борьбе в Ставрополе.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, спортклуб «Кушт» запускает голосование на своей официальной странице в «Инстаграм»: подписчики должны будут проголосовать за спортсменов клуба, показавших в 2020 году высокий результат, а тот, кто наберёт большее количество лайков, получит специальный приз от клуба.