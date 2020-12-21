Итоги

Спортивный клуб «Кушт» подводит итоги уходящего года

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Подводя итоги уходящего года, спортклуб «Кушт» особо отметил своё успешное участие во всероссийских соревнованиях, первенстве страны, межрегиональных турнирах.

Представители спортклуба «Кушт», несмотря на отмену и перенос турниров из-за пандемии, смогли принять участие в соревнованиях, завоевав высокие награды, среди которых медали высшего достоинства.

В завершение года в актив копилки клуба были записаны «золото» и «серебро» первенства страны по вольной борьбе, «золото» и «бронза» с всероссийских соревнований и два «золота» с городского турнира по вольной борьбе в Ставрополе.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, спортклуб «Кушт» запускает голосование на своей официальной странице в «Инстаграм»: подписчики должны будут проголосовать за спортсменов клуба, показавших в 2020 году высокий результат, а тот, кто наберёт большее количество лайков, получит специальный приз от клуба.

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