Спортивные судьи из Ингушетии принимали участие во Всероссийском семинаре по самбо

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Ингушские судьи принимали участие во Всероссийском семинаре судей по самбо, который проходил с 31 января по 2 февраля в Армавире.

Судья первой категории Магомед Мальсагов, судья всероссийской категории Ибрагим Чахкиев и судья первой категории Магомед А. Мальсагов успешно сдали экзамены по теоретической подготовке.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, ингушские судьи начали практическое судейство на первенстве России по самбо, которое проходит также в Армавире. По окончании соревнований судьям, успешно сдавшим теоретический экзамен и практическое судейство, выдадут сертификаты.

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