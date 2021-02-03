Спортивные судьи из Ингушетии принимали участие во Всероссийском семинаре по самбо

Судья первой категории Магомед Мальсагов, судья всероссийской категории Ибрагим Чахкиев и судья первой категории Магомед А. Мальсагов успешно сдали экзамены по теоретической подготовке.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, ингушские судьи начали практическое судейство на первенстве России по самбо, которое проходит также в Армавире. По окончании соревнований судьям, успешно сдавшим теоретический экзамен и практическое судейство, выдадут сертификаты.