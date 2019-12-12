Спортивное ведомство Ингушетии приняло участие в международном форуме «Живу спортом»

Спортивное мероприятие собрало более 2 тысяч участников из 38 регионов России.

В рамках форума состоялись различные мастер-классы, дискуссии и деловые встречи. Дискуссии на форуме были посвящены управлению спортивной инфраструктурой, взаимодействию спорта и бизнеса, региональному спортивному менеджменту и фитнес-туризму. На мероприятии была представлена специализированная выставка и были вручены премии лучшим представителям спортивной индустрии в разных номинациях.

«Проведение встреч в таком формате помогает наметить новые направления в работе и способствует укреплению партнёрских связей между представителями спортивной индустрии и бизнеса», — цитирует пресс-служба Минспорта Ингушетии Али Дошхоклоева.