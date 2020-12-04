Перепись

Спецсвязь России доставила в Ингушетию технику для Всероссийской переписи населения

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Фельдъегеря Спецсвязи России доставили в регионы страны технику для Всероссийской переписи населения. Планшеты отечественного производства сотрудники предприятия привезли в 21 регион, в том числе — Ингушетию

С помощью этих переносных компьютеров в 2021 году соберут демографические, экономические и социальные сведения о населении.

Поскольку электроника отличается относительной хрупкостью, она нуждается в особых условиях перевозки. Сотрудники Спецсвязи России тщательно отслеживали правильную упаковку груза и его крепления, чтобы во время транспортировки он не перемещался по автомобилю, рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе ФГУП ГЦСС.

Отмечается, что для быстрой и надежной доставки планшетов в различные регионы страны предприятие задействовало как автомобили, так и авиатранспорт. При проведении погрузочно-разгрузочных работ от фельдъегерей Спецсвязи России также требовалась крайняя осторожность и профессионализм. Малейшая небрежность или недостаточно надежная фиксация товара могли стать причиной его необратимой поломки.

Всего для Всероссийской переписи в регионы страны будет доставлено 360 тысяч устройств. Планшеты собираются и комплектуются на заводах производителей компьютерной техники: «БайтЭрг» в Москве и «ПК Аквариус» в городе Шуя Ивановской области.

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