Специальный учебно-лабораторный корпус построят для Ингушского государственного университета

«Эксперты Северо-Кавказского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на строительство учебно-лабораторного корпуса естественно-научных дисциплин ИнгГУ в Магасе, и выдали положительные заключения. Здание переменной этажности будет разделено на блоки, где разместятся кафедры анатомии человека, нормальной физиологии, теоретической механики, теории механизмов и деталей машин, физико-математического факультета, микробиологии, физики и математического анализа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также в здании будут расположены лаборатории, спортивный и тренажерный залы с душевыми, актовый зал и другие необходимые помещения.

«Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Генеральный проектировщик — ООО «Жилстройпроект», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что Ингушский государственный университет основан в 1994 году, и является одним из самых молодых вузов России. В университете ведут обучение более 500 преподавателей —доктора и кандидаты наук, осуществляющие подготовку по различным направлениям специалитета, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, интернатуры и ординатуры. Сегодня в вузе обучается более 10 тысяч студентов.