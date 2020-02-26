Образование

Специальный учебно-лабораторный корпус построят для Ингушского государственного университета

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Для Ингушского государственного университета планируется построить учебно-лабораторный корпус для занятий по естественно-научным дисциплинам. Там будет располагаться зрительный зал на 485 мест, студии декоративно-прикладного искусства, дизайна, хореографии и кинофотостудия, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России, где одобрили данный проект.

«Эксперты Северо-Кавказского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на строительство учебно-лабораторного корпуса естественно-научных дисциплин ИнгГУ в Магасе, и выдали положительные заключения. Здание переменной этажности будет разделено на блоки, где разместятся кафедры анатомии человека, нормальной физиологии, теоретической механики, теории механизмов и деталей машин, физико-математического факультета, микробиологии, физики и математического анализа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также в здании будут расположены лаборатории, спортивный и тренажерный залы с душевыми, актовый зал и другие необходимые помещения.

«Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Генеральный проектировщик — ООО «Жилстройпроект», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что Ингушский государственный университет основан в 1994 году, и является одним из самых молодых вузов России. В университете ведут обучение более 500 преподавателей —доктора и кандидаты наук, осуществляющие подготовку по различным направлениям специалитета, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, интернатуры и ординатуры. Сегодня в вузе обучается более 10 тысяч студентов.

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