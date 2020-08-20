Специалисты Росзаповедцентра провели обучающие семинары для сотрудников заповедника «Эрзи»

В течение трех дней на территории «Эрзи» проходили теоретические и практические занятия по правам и полномочиям государственных инспекторов, административной практике, эколого-просветительской работе с посетителями и другим актуальным темам, с которыми ежедневно сталкиваются сотрудники заповедника в своей работе.

Как сообщили газете «Ингушетия» в заповеднике «Эрзи», госинспектора проявляли большую активность на теоретических и практических занятиях, задавали вопросы по существу.