Специалисты Росзаповедцентра провели обучающие семинары для сотрудников заповедника «Эрзи»

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Специалисты Росзаповедцентра провели обучающие семинары для сотрудников отдела охраны заповедника «Эрзи».

В течение трех дней на территории «Эрзи» проходили теоретические и практические занятия по правам и полномочиям государственных инспекторов, административной практике, эколого-просветительской работе с посетителями и другим актуальным темам, с которыми ежедневно сталкиваются сотрудники заповедника в своей работе.

Как сообщили газете «Ингушетия» в заповеднике «Эрзи», госинспектора проявляли большую активность на теоретических и практических занятиях, задавали вопросы по существу.

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