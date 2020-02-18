Специалисты оперативно ликвидировали аварию на газопроводе в Назрановском районе Ингушетии

0

Подача газа жителям двух населенных пунктов республики возобновлена в полном объеме, сообщается на странице АО «Газпром газораспределение Назрань» в соцсети «Инстаграм».

«Специалисты АО «Газпром газораспределение Назрань» устранили последствия аварии, после которой без газа остались жители сельских поселений Кантышево и Долаково», — сказано в сообщении.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы на газопроводе завершены, подача газа в упомянутые села возобновлена.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что на время проведения внеплановых аварийно-ремонтных работ с 9:00 приостановлена подача газа в сельских поселениях Кантышево и Долаково.

Газоснабжение специалисты планировали восстановить до 15:00.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Полпред Президента России в СКФО Юрий Чайка провел прием граждан в Ингушетии
В Ингушском НИИ провели семинар к 76-й годовщине депортации народа
Ингушетия может избавиться от проблемы нехватки питьевой воды строительством водозабора на реке Асса
Ингушских школьников приглашают принять участие в конкурсе сочинений «Правнуки победителей»
«Школа ингушских адатов» набирает новых слушателей
Госдума России приняла закон об обеспечении школьников горячим питанием
Более 2 тыс. постоянных и сезонных рабочих мест позволит создать развитие курорта «Армхи» в Ингушетии — Калиматов
Ингушетия в разы отстаёт от установленных норм по обеспеченности социальными объектами — Калиматов
Власти Ингушетии в ближайшее время примут решение по объектам незавершенного строительства
Ингушетия и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровизации экономики
Уровень безработицы в Ингушетии почти в шесть раз выше, чем в среднем по России — Чайка

Главное

Яндекс.Метрика

 