Специалисты оперативно ликвидировали аварию на газопроводе в Назрановском районе Ингушетии

«Специалисты АО «Газпром газораспределение Назрань» устранили последствия аварии, после которой без газа остались жители сельских поселений Кантышево и Долаково», — сказано в сообщении.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы на газопроводе завершены, подача газа в упомянутые села возобновлена.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что на время проведения внеплановых аварийно-ремонтных работ с 9:00 приостановлена подача газа в сельских поселениях Кантышево и Долаково.

Газоснабжение специалисты планировали восстановить до 15:00.