Фауна

Специалисты Минприроды Ингушетии проверят количество яков в горах республики

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В горную Ингушетию выедут специалисты Минприроды республики для получения официальной информации о количественных показателях поголовья чистокровных кавказских яков, обитающих в охотничьих угодьях Джейрахского района.

На сегодняшний день численность яков составляет 43 особи. Разведение яков позволяет разнообразить и поддерживать экосистему заповедника, где уже обитают медведи, туры, зайцы, косули, рыси и многие другие звери, а также 16 видов птиц, занесенных в Красную книгу.

Напомним, яки морозостойкие, любят холод и не подвержены различным эпидемиям, они самостоятельны и приспособлены к условиям среды. Животные пасутся на горных склонах на высоте более 2500 метров над уровнем моря.

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