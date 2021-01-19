Специалисты Минприроды Ингушетии проверят количество яков в горах республики

На сегодняшний день численность яков составляет 43 особи. Разведение яков позволяет разнообразить и поддерживать экосистему заповедника, где уже обитают медведи, туры, зайцы, косули, рыси и многие другие звери, а также 16 видов птиц, занесенных в Красную книгу.

Напомним, яки морозостойкие, любят холод и не подвержены различным эпидемиям, они самостоятельны и приспособлены к условиям среды. Животные пасутся на горных склонах на высоте более 2500 метров над уровнем моря.