Специалисты МЧС проводят профилактические рейды по предупреждению бытовых пожаров

«Так, совместный профилактический поквартирный обход жителей многоквартирных домов микрорайона сельского поселения Яндаре провели сегодня пожарные пожарно-спасательной части № 4 совместно с представителями газовой службы и работниками администрации. В рамках мероприятий пожарные рассказали жильцам квартир об основных требованиях пожарной безопасности, соблюдение которых, поможет избежать несчастных случаев связанных с бытовыми пожарами и отравлениями людей угарным газом», — говорится в сообщении.

Проводя беседы с жителями, члены профилактической комиссии призвали соблюдать правила пожарной безопасности в быту, не оставлять детей без присмотра и вручили каждому памятку с кратким содержанием правил пожарной безопасности и номерами телефонов экстренных служб, добавили в пресс-службе.

Напомним, телефон доверия Главного управления МЧС России по Ингушетии: 8(8734) 55-99-99.