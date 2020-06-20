Специалисты МЧС Ингушетии проверяют пожарное состояние избирательных участков региона

«Проверку противопожарной защищенности избирательных участков на подведомственной территории провели сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Назрань и Назрановскому району. Особое внимание специалистов МЧС было направлено на работу систем оповещения в случае пожара, состояние путей эвакуации, наличие первичных средств пожаротушения, а также возможность подъезда и установки пожарной техники в случае необходимости», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо проверок пожарного состояния избирательных участков, также проводится инструктаж персонала по порядку действий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и порядку применения первичных средств пожаротушения.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 1 июля текущего года.