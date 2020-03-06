Специалисты из Ставрополя оценили работу коллег Россельхозцентра Ингушетии по производству полезных насекомых

Рабочая поездка организована в рамках обмена опытом работы в области биологического метода защиты растений. Речь идет о производстве энтомофага — габробракона.

Оценивая работу ингушских коллег, агроном Шпаковской районной лаборатории биологического метода Наталья Васильева отметила, что специалисты Назрановского межрайонного отдела провели большую, качественную работу.

По ее словам, ведущими агрономами Фаризой Евлоевой, Зати Дзауровой и Любовью Джандиговой весь процесс организован правильно, с учетом советов и рекомендаций, данных ставропольскими специалистами коллегам из Назрани, когда они посещали регион. Она также добавила, что у специалистов ингушского Россельхозцентра уже есть свои наработки в разведении энтомофага, и этот опыт будет полезен и на Ставрополье.

Стоит отметить, что ставропольские коллеги наработали богатый опыт в производстве полезных насекомых: габробракона и трихограммы. Именно поэтому в начале прошлого года, когда и возникла идея внедрить в Ингушетии биологические методы защиты растений, специалисты РСЦ республики посетили Ставропольский филиал для ознакомления с наработками коллег, сообщили в пресс-службу учреждения.

Непосредственно работа в области производства полезных насекомых начата в Ингушетии относительно недавно, менее года назад. Это абсолютно новый опыт — до сих пор в области растениеводства в республике разведение энтомофагов как биометод не практиковалось, но, несмотря на это, по словам ставропольских специалистов, работа по габробракону у ингушских коллег идет успешно, в штатном режиме и в соответствии со сроками, отмечается в релизе.