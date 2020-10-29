Специалисты из Центра имени А. Н. Бакулева будут принимать ингушских пациентов в Назрани
На базе детской городской поликлиники в Назрани в период с 29 по 31 октября текущего года проводится консультативный прием высококвалифицированных специалистов в области детской кардиологи из Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирурги имени А. Н. Бакулева.
Как сообщило Министерство здравоохранения Ингушетии, консультативный осмотр будет осуществляться в отношении детей с патологией сердечно-сосудистой системы, состоящих на диспансерном учете в кардиологических кабинетах детских поликлиник по месту жительства.
Принимая во внимание неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в республике по COVID-19, Министерство здравоохранения Ингушетии убедительно попросило родителей и законных представителей несовершеннолетних детей соблюдать все необходимые меры безопасности, являться на прием к специалистам в строго отведенное время, которое будет доведено до них участковыми педиатрами медицинских организаций.