Специалисты из Центра имени А. Н. Бакулева будут принимать ингушских пациентов в Назрани

Как сообщило Министерство здравоохранения Ингушетии, консультативный осмотр будет осуществляться в отношении детей с патологией сердечно-сосудистой системы, состоящих на диспансерном учете в кардиологических кабинетах детских поликлиник по месту жительства.

Принимая во внимание неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в республике по COVID-19, Министерство здравоохранения Ингушетии убедительно попросило родителей и законных представителей несовершеннолетних детей соблюдать все необходимые меры безопасности, являться на прием к специалистам в строго отведенное время, которое будет доведено до них участковыми педиатрами медицинских организаций.