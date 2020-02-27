Специалисты Ингушского Россельхозцентра провели встречу со студентами и преподавателями ИнгГУ

Специалисты Ингушского РСЦ рассказали о деятельности учреждения и ответили на вопросы студентов и преподавателей кафедр «Агрономия», «Механизация сельского хозяйства», «Зоотехния» агроинженерного факультета.

Декан агроинженерного факультета Мурад Ужахов поздравил всех собравшихся с началом сотрудничества, пожелал плодотворной совместной работы и успехов в деле развития сельского хозяйства.

Специалист филиала РСЦ Руслан Боков рассказал о том, что в прошлом году благодаря поддержке руководства Россельхозцентра удалось улучшить техническое оснащение лабораторий филиала современным автономным инфракрасным анализатором «ИНФРАСКАН-3150» и портативной лабораторией листовой диагностики ФЭД (Фотоколориметр «Экотест-2020»). Он отметил также, что ввиду важности внедрения биологических методов защиты растений филиалом на базе Назрановского межрайонного отдела было заложено новое направление — производство насекомого-энтомофага — габробракона.

Заместитель руководителя Ингушского РСЦ Мариям Мурадова рассказала об услугах, оказываемых филиалом как в рамках выполнения государственного задания, так и на возмездной основе. Рассказала замруководителя и о проводимых в лабораториях центра ПЦР исследованиях на выявление инфекций заболеваний картофеля на генном уровне и ГМО исследованиях по определению генно-модифицированного организма в семенах кукурузы и сои.

О проводимых анализах качества по определению натурального веса, содержания клейковины, белка и масличности продовольственного зерна и подсолнечника и о работе Сунженского районного отдела в целом рассказала начальник Татьяна Цукумова.