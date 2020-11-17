Экология

Специалисты ингушского Россельхозцентра провели с сунженскими школьниками посадку деревьев

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Специалисты филиала Россельхозцентра по Ингушетии провели практическое занятие «Фруктовый мини-сад» с учениками второй школы города Сунжи.

В ходе мероприятия была осуществлена посадка плодовых деревьев на пришкольном участке. Итогом трудового дня при участии начальника Сунженского районного отдела Россельхозцентра Татьяны Цукумовой, специалиста по связям с общественностью Руслана Бокова и ведущего агронома отдела защиты растений филиала Рашида Цурова стала посадка пяти деревьев: двух сортов яблони, груши, сливы и черешни.

После того как саженцы благополучно с помощью школьников рассадили на участке, Татьяна Цукумова, уже в аудитории, провела беседу с учениками для закрепления полученных знаний по азам садоводства, отметив, что результат совместной работы будет виден весной.

Руководитель филиала Керим Белхароев напомнил, что это не единственное занятие, проводимое специалистами регионального Россельхозцентра. К примеру, в конце сентября текущего года ученики под присмотром агрономов посадили в школьном дворе луковичные. Так что весной помимо молодых деревьев участок будет украшать цветочная клумба из тюльпанов и гиацинтов.

На базе второй сунженской школы региональный РСЦ открыл в прошлом году познавательный уголок «Юный агроном».

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