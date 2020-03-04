Специалисты Ингушского филиала Россельхозцентра осваивают новые компьютерные программы

Всего в мероприятии принимают участие более 150 человек — сотрудники центрального аппарата и специалисты филиалов Россельхозцентра. Как сообщают организаторы, участников ожидает обширная деловая программа.

Напомним, 2020 год в Россельхозцентре объявлен Годом цифровизации. В филиалах федерального ведомства и их отделах будет организована повсеместная компьютеризация с обеспечением доступа в интернет. Обновлено или установлено программное обеспечение персональных компьютеров для выполнения госзадания в области защиты растений и семеноводства, а также по другим направлениям. А ответственные сотрудники РСЦ проходят обучение для работы в новых программах.