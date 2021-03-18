Специалисты ингушского ЦУР откликнулись на жалобу жителя республики

«Сделайте что-нибудь, там же люди ходят. Если подует ветер, может кто-нибудь пострадать», — цитирует пресс-служба ЦУР слова неравнодушного жителя.

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ЦУР передал информацию в администрацию города Назрань. И уже в тот же день потенциальную угрозу ликвидировали, удалив обрушенный сайдинг. В дальнейшем планируется демонтировать либо отремонтировать данную остановку, на данный момент там ведётся реконструкция федеральной трассы.