Конкурс

Специалистов сферы защиты детства Ингушетии приглашают к участию во II Всероссийском конкурсе «Семейная гавань»

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Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации сообщил о том, что Благотворительный Фонд Елены и Геннадия Тимченко объявил о начале приёма заявок от некоммерческих организаций, муниципальных и государственных учреждений на II Всероссийский конкурс «Семейная гавань».

Оператором Конкурса выступает Благотворительный фонд «Ключ». Заявки принимаются с 17 февраля до 17 марта 2020 года только через портал для специалистов сферы защиты детства.

Цель Конкурса — повышение эффективности системы профилактики социального сиротства. По результатам Конкурса комплексная поддержка будет предоставлена доказавшим свою эффективность в России практикам, а также инновационным для регионов методам работы в сфере профилактики социального сиротства. После отбора и оценки заявок экспертами и Конкурсной комиссией Фонд Елены и Геннадия Тимченко объявит победителей до 7 апреля 2020 года.

Организации, ставшие победителями конкурса «Семейная гавань», получат финансовую поддержку до 750 тысяч рублей, экспертную и методическую поддержку, возможность обучения и участия в стажировках в рамках образовательных проектов программы «Семья и дети» Фонда Тимченко, а также возможность широко представлять свои практики коллегам в России.

Приоритет отдаётся практикам, реализация которых предполагает комплексный подход при оценке потребностей, (не)благополучия и рисков для ребенка и семьи; ведение конкретных случаев (кейсов), привлечение междисциплинарной команды специалистов.

В рамках Конкурса не поддерживаются проекты, которые непосредственным образом не приводят к достижению ожидаемых социальных результатов Конкурса и Программы, в частности, направленные исключительно на обучение специалистов, подготовку и издание методических материалов.

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