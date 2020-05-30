Коронавирус

Спецбортом из Москвы в Ингушетию доставлено оборудование и партия средств защиты от Covid-19

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Самолет с оборудованием, необходимым в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, и средствами индивидуальной защиты приземлился сегодня в аэропорту «Магас», сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Груз в несколько десятков тонн состоит из аппаратов неинвазивной вентиляции легких, кислородных концентраторов, тепловизоров, экспресс-тестов, защитных костюмов, масок и очков, медикаментов.

Медицинская помощь направлена в республику и ряд других субъектов страны властями столичного региона по указанию Президента России Владимира Путина.

Это уже второй специальный борт, прибывший на этой неделе в Ингушетию. Ранее лекарственные препараты различного спектра действия привезла с собой группа столичных медиков, прилетевших для оказания методической и практической помощи местным врачам, занятым в лечении пациентов с Covid-19. Команда, которая состоит из шести квалифицированных врачей, проведет в республике около двух недель.

«Несмотря на то, что у нас имеется в достаточном количестве медицинский персонал, оснащение медучреждений и лекарственные препараты, необходимые для борьбы с коронавирусом, мы крайне благодарны за дополнительную поддержку. Также мы очень ценим отклик и готовность коллег из Москвы делиться успешным опытом, который они накопили в столичных учреждениях здравоохранения, с медработниками республики», - отметили в Минздраве региона.

Напомним, поручение об оказании помощи субъектам, находящимся в сложной эпидемиологической ситуации, было дано Владимиром Путиным 27 мая во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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