Спасатели МЧС по Ингушетии ищут двух местных жителей, пропавших при сборе черемши

«Информация об исчезновении жителей сельского поселения Даттых, ушедших за черемшой в лесной массив, поступила спасателям 20 января. До настоящего времени связаться с пропавшими не удалось», — сказал собеседник.

МЧС Ингушетии настоятельно рекомендует жителям, отправляясь на сбор черемши, уведомлять о составе группы и примерном маршруте, на котором будет происходить сбор. Также сборщикам черемши необходимо взять с собой аптечку, документ, подтверждающий личность, и средства связи. Желательно не привлекать к сбору несовершеннолетних.

Отметим, что сезон сбора черемши начинается в Ингушетии в январе. Ее собирают в лесных массивах многие жители региона. Но из-за неблагоприятных погодных условий и плотной растительности всегда есть опасность заблудиться.