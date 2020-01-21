Спасатели МЧС Ингушетии и добровольцы нашли потерявшихся в лесу сборщиков черемши

Как сообщили газете «Ингушетия в пресс-службе МЧС России по региону, оба мужчины живы и здоровы.

«В связи с этим инцидентом и в целях предотвращения повторения в дальнейшем, в очередной раз призываем жителей соблюдать меры личной безопасности», — сказал собеседник газеты.

МЧС Ингушетии настоятельно рекомендует жителям республики, при выходе в лесной массив для сбора черемши обязательно сообщать в спасательный отряд, полицейский участок или администрацию по месту проживания.

Отметим, что зарегистрироваться можно в Ингушском поисково-спасательном отряде МЧС России по телефону 8 (928) 921-63-27 или в ближайшем пожарно-спасательном подразделении. Также можно позвонить в дежурную смену Главного управления на номер 8 (8734) 55-14-88.