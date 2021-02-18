Спасатели Ингушетии рассказали школьникам о правилах пожарной безопасности

Общаясь со школьниками, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магас Яхья Темурзиев рассказал ребятам о том, какими последствиями могут обернуться игры с огнем. Спасатель рассказал о том, что делать, если вдруг в школе сработала пожарная сирена, вручил памятки и призвал школьников соблюдать правила пожарной безопасности.

«Сегодня ребята проявили большой интерес к лекции о пожарной безопасности, успешно отвечали на все вопросы, демонстрируя свои достаточно хорошие знания в вопросах безопасности», — цитирует Яхью Темурзиева пресс-служба регионального Управления МЧС.