Безопасность

Спасатели Ингушетии рассказали школьникам о правилах пожарной безопасности

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В рамках профилактических мероприятий, направленных на обеспечение и предупреждение бытовых пожаров, инспектора пожарного надзора по городу Магас посетили среднюю общеобразовательную школу № 2, где провели мероприятие с детьми, посвященное пожарной безопасности дома.

Общаясь со школьниками, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магас Яхья Темурзиев рассказал ребятам о том, какими последствиями могут обернуться игры с огнем. Спасатель рассказал о том, что делать, если вдруг в школе сработала пожарная сирена, вручил памятки и призвал школьников соблюдать правила пожарной безопасности.

«Сегодня ребята проявили большой интерес к лекции о пожарной безопасности, успешно отвечали на все вопросы, демонстрируя свои достаточно хорошие знания в вопросах безопасности», — цитирует Яхью Темурзиева пресс-служба регионального Управления МЧС.

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