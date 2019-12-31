Советом Федерации отмечен труд работников образования и здравоохранения Ингушетии

Почетной грамотой верхней палаты парламента за многолетний добросовестный труд награждены директор карабулакской третьей школы Багдат Гомкортиева и начальник управления образования по городам Карабулаку, Сунже и Сунженскому району Роза Евлоева.

Благодарность председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко объявлена министру здравоохранения республики Зареме Льяновой, заместителю главного врача Ингушской республиканской клинической больницы Тамаре Касиевой, главному врачу республиканской поликлиники Тамаре Горчхановой, учителям гимназии Малгобека и лицея Сунжи — Совдат Евлоевой и Елене Мальсаговой.

Калиматов поздравил собравшихся с высокой оценкой результатов их деятельности, выразил надежду, что установленный уровень будет только расти, и пожелал успехов в работе на благо жителей республики, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.