Заседание

Советник министра спорта Ингушетии принял участие в заседании комитета по социальной политике Совета Федерации

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На днях на заседание комитета Совета Федерации по социальной политике был приглашён советник министра спорта Ингушетии по внешним связям Станислав Башанкаев.

«В ходе заседания с членами комитета обсуждались вопросы по дальнейшему взаимодействию Министерства спорта республики с Советом Федерации и предстоящая в начале апреля этого года фотовыставка на тему «Спорт и культура Республики Ингушетия» и «250-летие добровольного вхождения Ингушетии в состав России», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба спортивного ведомства региона.

Станислав Башанкаев озвучил инициативы и предложения министра спорта республики Али Дошхоклоева, все сказанное было воспринято сенаторами положительно.

Напомним, культурное мероприятие пройдет в здании Совета Федерации, инициатором стало Минспорта Ингушетии при поддержке председателя комитета по социальной политике Инны Святенко.

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