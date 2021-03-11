Советник министра спорта Ингушетии принял участие в заседании комитета по социальной политике Совета Федерации
На днях на заседание комитета Совета Федерации по социальной политике был приглашён советник министра спорта Ингушетии по внешним связям Станислав Башанкаев.
«В ходе заседания с членами комитета обсуждались вопросы по дальнейшему взаимодействию Министерства спорта республики с Советом Федерации и предстоящая в начале апреля этого года фотовыставка на тему «Спорт и культура Республики Ингушетия» и «250-летие добровольного вхождения Ингушетии в состав России», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба спортивного ведомства региона.
Станислав Башанкаев озвучил инициативы и предложения министра спорта республики Али Дошхоклоева, все сказанное было воспринято сенаторами положительно.
Напомним, культурное мероприятие пройдет в здании Совета Федерации, инициатором стало Минспорта Ингушетии при поддержке председателя комитета по социальной политике Инны Святенко.