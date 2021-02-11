Совет ветеранов МВД по Ингушетии провёл благотворительную акцию

Так, члены совета ветеранов МВД по Ингушетии во главе с Магомед-Сали Котиевым передали малоимущей семье из сельского поселения Долаково спутниковую антенну для приёма телевизионного сигнала.

«Тепло человеческого участия согревает души людей в эти февральские дни и делает жизнь наших нуждающихся сограждан немного лучше и светлее», — подчеркнул Магомед-Сали Котиев.