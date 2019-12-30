Благотворительность

Совет ветеранов МВД Ингушетии провел благотворительную акцию для детей, погибших правоохранителей

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В ДК сельского поселения Нестеровское Сунженского района Ингушетии прошло благотворительное мероприятие, организованное региональным советом ветеранов МВД, в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» для детей сотрудников, погибших при исполнении, сообщает пресс-служба силового ведомства республики.

«Мероприятие было организовано по инициативе Совета ветеранов МВД по Ингушетии в лице Магомед-Сали Котиева для детей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также для ребят из малоимущих семей Сунженского района. Мальчики и девочки с удовольствием посмотрели подготовленный работниками Дома культуры спектакль-сказку. Волшебное приключение с ее героями завершилось вручением новогодних подарков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего общественники порадовали новогодними подарками 120 мальчиков и девочек.

Напомним, что Минстрой Ингушетии в преддверии Нового года передал 150 новогодних подарков детям сотрудников МВД России по республике, погибших при исполнении служебного долга.

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