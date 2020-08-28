Совет тейпов Ингушетии исключен из госреестра юридических лиц

«В единый государственный реестр юридических лиц в отношении регионального общественного движения Ингушетии «Совет тейпов ингушского народа» внесена запись о ликвидации некоммерческой организации по решению суда», — сказал собеседник издания.

По его данным, уведомления о снятии с учета упомянутого движения в налоговых органах направлены в соответствующие организации, то есть движение прекращает свое существование юридически.

Напомним, в начале августа третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу ответчика на решение Верховного суда Ингушетии о ликвидации общественного движения, лидер которого Малсаг Ужахов с апреля 2019 года находится под стражей по делу об избиении полицейских во время протестов.

Апелляция оставила без изменения решение ВС республики от 27 марта 2020 года о ликвидации организации.

Иск об исключении движения из Единого госреестра юридических лиц был подан республиканским управлением Минюста РФ ещё 8 октября 2019 года.

Как следует из материалов суда, в обоснование требований истец указал на то, что в своей деятельности общественное объединение допустило грубые и неоднократные нарушения российского законодательства. Совет тейпов осуществляет деятельность с нарушением устава, допускает вмешательство в работу органов государственной власти и должностных лиц.

Ответчик не выполнил в установленные сроки требования, содержащиеся в предупреждениях об устранении выявленных нарушений.

На заседании 27 марта этого года ВС республики удовлетворил требования территориального органа Минюста.

Это постановление было обжаловано ответчиком в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции, который по результатам рассмотрения оставил его в силе. Решение суда вступило в законную силу.

Как сообщали ранее представители общественной организации, претензии истца заключаются в том, что в уставе совета есть противоречия.

Ведомство считает, что движение не устранило многочисленные нарушения, выявленные во время двух проверок в 2019 году. Кроме того, в статье, опубликованной на сайте организации 8 января минувшего года, имеются сведения, содержащие государственную тайну.

По словам общественников, противоречия в уставе устранены, соответствующая информация была направлена в Минюст. В упомянутой статье, по их мнению, нет сведений, содержащих гостайну. Большинство нарушений устранено за исключением тех, что были обжалованы в суде. Нарушения устранимые и не носят грубый характер, считают в организации.