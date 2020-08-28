Совет тейпов Ингушетии исключен из госреестра юридических лиц
В рамках исполнения решения суда региональное общественное движение республики «Совет тейпов ингушского народа» 28 августа исключено из единого государственного реестра юридических лиц, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.
«В единый государственный реестр юридических лиц в отношении регионального общественного движения Ингушетии «Совет тейпов ингушского народа» внесена запись о ликвидации некоммерческой организации по решению суда», — сказал собеседник издания.
По его данным, уведомления о снятии с учета упомянутого движения в налоговых органах направлены в соответствующие организации, то есть движение прекращает свое существование юридически.
Напомним, в начале августа третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу ответчика на решение Верховного суда Ингушетии о ликвидации общественного движения, лидер которого Малсаг Ужахов с апреля 2019 года находится под стражей по делу об избиении полицейских во время протестов.
Апелляция оставила без изменения решение ВС республики от 27 марта 2020 года о ликвидации организации.
Иск об исключении движения из Единого госреестра юридических лиц был подан республиканским управлением Минюста РФ ещё 8 октября 2019 года.
Как следует из материалов суда, в обоснование требований истец указал на то, что в своей деятельности общественное объединение допустило грубые и неоднократные нарушения российского законодательства. Совет тейпов осуществляет деятельность с нарушением устава, допускает вмешательство в работу органов государственной власти и должностных лиц.
Ответчик не выполнил в установленные сроки требования, содержащиеся в предупреждениях об устранении выявленных нарушений.
На заседании 27 марта этого года ВС республики удовлетворил требования территориального органа Минюста.
Это постановление было обжаловано ответчиком в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции, который по результатам рассмотрения оставил его в силе. Решение суда вступило в законную силу.
Как сообщали ранее представители общественной организации, претензии истца заключаются в том, что в уставе совета есть противоречия.
Ведомство считает, что движение не устранило многочисленные нарушения, выявленные во время двух проверок в 2019 году. Кроме того, в статье, опубликованной на сайте организации 8 января минувшего года, имеются сведения, содержащие государственную тайну.
По словам общественников, противоречия в уставе устранены, соответствующая информация была направлена в Минюст. В упомянутой статье, по их мнению, нет сведений, содержащих гостайну. Большинство нарушений устранено за исключением тех, что были обжалованы в суде. Нарушения устранимые и не носят грубый характер, считают в организации.