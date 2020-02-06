Совет тейпа РОО «Цори» Ингушетии призывает дать правовую оценку выступлению осетинского общественника Лагкуева

Копии заявления также направлены прокурору республики Андрею Васильченко и руководителю регионального Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Руслану Волкову.

Представители РОО «Цори» отметили, что одной из важнейших функций государства является обеспечение равных прав граждан вне зависимости от их принадлежности к какой-либо социальной, культурной, религиозной группе, их пола, национальности, расы, языка, убеждений.

«Концепция равенства всех граждан, недопущения разжигания социальной, расовой и религиозной вражды, оскорбления какой-либо нации, заложена в статьях 13, 19 и 29 Конституции России. Под возбуждением ненависти или вражды подразумевается публичное высказывание идей, направленных на создание конфликтов между различными социальными, национальными, религиозными группами», — говорится в заявлении.

Также общественники напомнили о 282 статье УК России, которая затрагивает действия, направленные на публичное возбуждение ненависти и вражды к другому государству, национальности, религиозной группе.

Отмечается, что общественность Ингушетии считает, что высказывания Лагкуева на слушаниях законопроекта о поправке к Конституции России 29 января текущего года «имеют явные признаки религиозной нетерпимости и ведут к разжиганию межнациональной розни, а также являются проявлением открытого неуважения к ингушскому народу и всему мусульманскому сообществу Российской Федерации».

«Разжигание вражды в обществе, в том числе и на почве вероисповедания, недопустимо и должно караться по всей строгости закона, ведь в результате посыла негативной, порочащей нацию информации невольными жертвами пропаганды становятся сотни тысяч, а то и более человек. Стоит также учесть, что лицо, которое совершает подобное преступление, преследует цель унизить не личность или определенную группу людей, а всю нацию в целом», — отметили представители РОО «Цори».

Они выразили возмущение и призвали Михееву не только дать правовую оценку и принять соответствующие меры по недопущению разжигания межнациональной, религиозной вражды. Совет тейпа считает, что Лагкуев должен быть снят с должности заместителя председателя комиссии по гармонизации межнациональный и межрелигиозных отношений Общественной палаты России, в связи с его полной некомпетентностью.