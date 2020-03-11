Совет Федерации одобрил закон о поправке в Конституцию России

Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к Президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности, отмечает РИА Новости.

Кроме того, поправки позволяют действующему Президенту России вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Закон будет передан регионам для рассмотрения. Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после того, как его поддержит две трети региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в Конституцию будет прекращена.

После этого Совет Федерации вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции России пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.