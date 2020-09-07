Совет алимов Ингушетии соберется для обсуждения проблемы ДТП со свадебными кортежами

«Поводом для проведения собрания послужила страшная авария со свадебным кортежем в воскресенье, в результате которой погибли трое жителей республики. Нарушение элементарных правил дорожного движения, скоростного режима, безрассудство, безответственное отношение некоторых водителей к своей и чужой жизни приводят к трагическим последствиям, гибели людей», — сказал представитель духовенства.

Он отметил, что для этого нужно проводить разъяснительную работу на местах, активизировать деятельность соответствующих органов, обеспечить общественный контроль.

«Совет алимов через имамов мечетей организует сбор предложений от общественности, которые лягут в основу коллегиального решения духовенства с рекомендациями к организаторам свадебных мероприятий, родителям жениха, старшим в тейпе. Каждому ответственному за проведение свадьбы в обязательном порядке следует взять за правило, перед отправкой кортежа за невестой напомнить участникам о требованиях соблюдения правил поведения на дорогах, призвать молодежь воздерживаться от шагов, выходящих за рамки элементарной человеческой морали и здравого смысла. В доступной форме разъяснять, что ислам — религия толерантности, умеренности и здравомыслия», — отметил собеседник издания.

По его мнению, высокая аварийность на дорогах — предмет заботы и общественности, религиозных деятелей, неравнодушных людей.

О чрезвычайной актуальности этого вопроса говорит неутешительная статистика ДТП в Ингушетии. Упомянутой теме посвящают проповеди в мечетях, встречи с молодежью в вузах и школах.

Плодом консолидированных усилий должно стать полное искоренение дорожных аварий с участием свадебных кортежей в попытке занять почетное место после автомобиля с невестой, что не имеет ничего общего с национальными адатами и религиозными традициями.