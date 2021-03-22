Совет алимов Ингушетии просит лидеров протестов прекратить голодовку

«Мы уважаем решение заключенных, но голодовка не одобряется канонами ислама, как действие, приносящее вред человеческому организму», — сообщил газете «Ингушетия» представитель совета алимов.

По его словам, к лидерам протестных акций Малсагу Ужахову, Ахмеду Барахоеву, Мусе Мальсагову, Бараху Чемурзиеву, Исмаилу Нальгиеву, Багаудину Хаутиеву обратились кадий республики Исмаил Цороев, заммуфтия Магомед Хаштыров и имамы сел.

По словам адвоката заключенных Башира Точиева, голодовку арестованные объявили в связи с отменой Ставропольским краевым судом постановления Ессентукского городского суда об изменении меры пресечения для активистки Зарифы Саутиевой с содержания под стражей на домашний арест через несколько дней после оглашения.

«Состояние заключённых, объявивших голодовку, удовлетворительное, но Ахмед Барахоев похудел. Вместе с его сыном Илезом Барахоевым мы посетили Ахмеда в СИЗО, в камере побывали и представители ФСИН по Ставропольскому краю. Он благодарил всех, кто переживает за них. О прекращении голодовки речь пока не идёт, требование остаётся тем же: перевести Саутиеву под домашний арест», — заявил Точиев.

Бывший руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября 2018 года подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

На фоне ратификации соглашения парламентом Ингушетии 4 октября и подписания его Главой республики в Магасе начались акции протеста, которые возобновились в конце марта 2019 года и закончились столкновениями с полицией.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что 10 марта защита добилась освобождения одного из лидеров протестов, экс-замдиректора мемориального комплекса жертвам репрессий Зарифы Саутиевой из-под стражи. 16 марта Ставропольский краевой суд отменил постановление Ессентукского городского суда об изменении меры пресечения для активистки с содержания под стражей на домашний арест.

При этом в апелляционном представлении говорится, что мера пресечения в виде ареста Саутиевой изменена на домашний арест сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 9 мая 2021 года. Генпрокуратура РФ потребовала заключить её под стражу до 9 мая.