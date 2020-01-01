Благотворительность

Сотрудники управления Росгвардии по Ингушетии поздравили воспитанников детского дома с Новым годом

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Сотрудники и военнослужащие управления национальной гвардии по Ингушетии посетили дом-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья в сельском поселении Троицкое Сунженского района республики.

Руководство ведомства организовало для детей новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые в завершении мероприятия вручили всем ребятам сладкие подарки и игрушки.

«Лишенные внимания и любви родителей эти дети наиболее остро нуждаются в ласке и во внимании, которые мы и попытались сегодня им подарить. Я надеюсь, что нам это удалось» — отметил помощник отделения по работе с личным составом капитан Алексей Мажеев, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.

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