Сотрудники управления Росгвардии по Ингушетии поздравили воспитанников детского дома с Новым годом

Руководство ведомства организовало для детей новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые в завершении мероприятия вручили всем ребятам сладкие подарки и игрушки.

«Лишенные внимания и любви родителей эти дети наиболее остро нуждаются в ласке и во внимании, которые мы и попытались сегодня им подарить. Я надеюсь, что нам это удалось» — отметил помощник отделения по работе с личным составом капитан Алексей Мажеев, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.