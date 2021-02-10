Память

Сотрудники СУ СКР по Ингушетии вручили памятные медали ветеранам ВОВ и труженикам тыла

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Сотрудники следственного управления СКР по Ингушетии вручили памятные медали Следственного комитета «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» ветеранам Магомеду Медарову и Камбулату Гайсанову, а также труженицам тыла Дугурхан Яндиевой и Мадинат Куркиевой.

Офицеры пожелали ветеранам и труженикам тыла доброго здоровья и выразили им огромную благодарность за их мужество и героизм, проявленные при защите Отечества от фашистских захватчиков, сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

«К сожалению, в связи с тем, что тружеников тыла Абросовой Нины Васильевны, Оздоева Саварбека Хусейновича и Гациева Хизира Висингиревича уже нет в живых, памятные медали вручены их близким родственникам», — сказал сотрудник ведомства.

Также ветеранам ВОВ и труженикам тыла, которые были искренне рады гостям, были переданы продуктовые наборы.

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