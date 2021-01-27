Сотрудники СУ СКР по Ингушетии провели «Урок мужества» для учащихся Горского кадетского корпуса

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники вместе с кадетами посмотрели документальный фильм «Дети Блокады. Жизнь в эвакуации», подготовленный управлением взаимодействия со средствами массовой информации СК России.

«Нынешнее поколение молодых людей знает о тех ужасах, которые пришлось пережить детям блокадного Ленинграда только из книг, фильмов и рассказов дедушек и бабушек, оно растет под чистым, мирным небом, имеет возможность учиться, заниматься спортом или каким-либо другим любимым делом, отдыхать, путешествовать, жить полной жизнью. К счастью, они не знают ужасов бомбежек, не слышали воющих сирен, предупреждающих о налете вражеской авиации, не дрожали от холода в сырых, промерзших, полуразрушенных квартирах, не теряли сознание от голода, не чувствовали полную обреченность из-за потери родных и близких им людей», — отметил представитель СУ СКР по республике.

По его славам, в документальном фильме «Дети блокады. Жизнь в эвакуации» рассказывается о людях, которые тоже были когда-то детьми, мечтали вырасти счастливыми людьми, жить и трудиться на благо своей родной страны. Но, к сожалению, для многих из них этим мечтам не суждено было сбыться. Их детство было украдено самой страшной в истории человечества войной, было уничтожено изуверами в человеческом обличии.

В процессе общения кадеты рассказали о подвиге жителей осажденного Ленинграда, его защитниках, о перенесенных ими страданиях, голоде и холоде, неимоверных трудностях и лишениях, которые пришлось пережить блокадникам. Ребята делились историями, о которых им стало известно из рассказов своих дедов и прадедов, также переживших ужасы той страшной войны.

От них они узнали, что вся страна, весь советский народ очень переживал за жителей осажденного Ленинграда. Люди искренне, изо всех сил пытались им помочь, облегчить страдания несчастных ленинградцев, порой отдавая последнее, действительно делились последним куском хлеба.

Миллионы наших соотечественников, положивших свои жизни ради Победы в Великой Отечественной войне, ветераны и жители блокадного Ленинграда, которых, к огромному сожалению, среди нас остается все меньше и меньше, являются для нынешнего поколения примером мужества, стойкости и беззаветной любви к своей Родине. Их героический подвиг навсегда останется в нашей памяти, считают в СУ СКР по Ингушетии.

Напомним, блокада города Ленинграда (Санкт Петербурга) во время Великой Отечественной войны проводилась немецко-фашистскими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.