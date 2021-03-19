Сотрудники СУ СКР по Ингушетии провели лекционное занятие в ГКК на тему противодействия угрозам здоровью и жизни

«Лекционное занятие на тему «Основы противодействия угрозам здоровью и жизни, исходящих из электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в сети «Интернет», было проведено для кадет профильного класса учебного заведения в рамках дополнительной общеобразовательной программы «Юный следователь», разработанной Следственным комитетом России», — рассказал газете «Ингушетия» сотрудник СУ СКР по региону.

Целью лекционного занятия, по его словам, — развитие умения у кадетов противостоять угрозам здоровью и жизни, формирование негативного отношения противоправному поведению.

«Учащиеся внимательно выслушали курс лекции, затем занятие продолжилось в форме беседы, в ходе которой юноши задали интересующие их вопросы по обсуждаемой тематике, на которые лектором даны исчерпывающие ответы», — сказал сотрудник ведомства.

Он отметил, что в дальнейшем занятия в рамках указанной программы с учащимися ГКК будут продолжены.