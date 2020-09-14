Сотрудники СУ СКР по Ингушетии почтили память жертв фашизма

Это дата поминания не только солдат, отдавших жизни, защищая Родину, но и мирного населения, пострадавшего во время Второй мировой войны. В военных действиях участвовали солдаты разных стран. Плечом к плечу они сражались против фашизма. Едва ли в нашей стране найдется семья, которую не затронуло горе от потери близких и родных в этой ужасной трагедии. Важно, чтобы последующие поколения знали и помнили об этом, говорится в релизе пресс-службы СУ СКР по республике.

Напомни, Международный день памяти жертв фашизма отмечается ежегодно с 1962 года во второе воскресенье сентября. В 2020 году этот день пришелся на 13 сентября.

Дата отмечается в сентябре, потому что именно в этом месяце началась (с нацистского вторжения в Польшу 1 сентября 1939 года) и закончилась (капитуляцией милитаристской Японии 2 сентября 1945 года) Вторая мировая война, которая по своим масштабам, людским потерям и материальным издержкам, не имеет себе равных. В войну было втянуто 61 государство, более 80% населения земного шара, военные действия велись на территории 40 государств, отмечает РИА Новости.