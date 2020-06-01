Сотрудники СУ СКР по Ингушетии передали воспитанникам детского дома-интерната фрукты и ягоды

В сложных условиях распространения коронавирусной инфекции и изоляции в пределах учреждений дети требуют особого внимания, заботы и помощи. Сотрудники следственного управления, соблюдая все меры безопасности, как всегда приехали не с пустыми руками. В этот раз они привезли детям полные корзины очень ими любимых ягод и фруктов, сообщает пресс-служба ведомства.

От имени главы СУ СКР по региону Андрея Коновода коллективу учреждения были переданы поздравления с Международным днем защиты детей и пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия и личного счастья.

Заместитель директора социального учреждения Малика Даурбекова выразила слова благодарности руководителю и сотрудникам следственного управления за оказываемую детскому дому-интернату материальную помощь и поддержку, сострадание и внимание, уделяемое их воспитанникам, говорится в релизе.

Отмечается, что забота о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, зашита прав и интересов таких детей, создание комфортных условий для их полноценного физического, интеллектуального, нравственного и социального развития, подготовка к самостоятельной жизни в современном обществе стало одной из приоритетных задач сотрудников СК России. В настоящее время ведомство оказывается помощь 504 детским специализированным учреждениям, в которых воспитывается более 25 тысяч детей.