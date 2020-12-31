Сотрудники СУ СКР по Ингушетии передали подарки воспитанникам подшефных социальных учреждений

Из-за распространения новой коронавирусной инфекции в этом году новогодний утренник в ГБУ «Троицкий детский дом-интернат» не состоялся, но, несмотря на это сотрудники следственного управления постарались создать своим юным друзьям праздничное настроение. С соблюдением санитарно-эпидемиологических требований они вручили заместителю руководителя детского учреждения новогодние подарки и фрукты, сообщает пресс-служба ведомства.

Также подарки были переданы воспитанникам республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Сотрудниками следственного управления воспитанникам социальных учреждений постоянно оказывается шефская помощь, но наиболее ожидаемыми для детей являются праздничные дни, когда к ним приходят гости и не с пустыми руками. Данная работа проводится не только для оказания социальной помощи детям, но и для профилактики преступлений среди несовершеннолетних, говорится в релизе.